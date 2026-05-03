Tentato furto la notte scorsa presso le Cantine Corda Argiolas a Pirri.

Stamattina attorno alle 03,28 circa la Centrale Operativa di Sicurtecnica è stata allertata dai segnali video provenienti dalle telecamere esterne che controllano l’area dei Locali. Stando a quanto riferito, ad agire era un solo ladro, che a viso coperto ha scavalcato il muro di cinta della struttura.

Sul posto sono quindi intervenute le guardie giurate e i Carabinieri: il malvivente, al loro arrivo, si è dato subito alla fuga.

Dopo un attento sopralluogo, grazie al tempestivo intervento di guardie e militari, il ladro non è riuscito a mettere a segno il colpo sperato e non risultano danni al silos.