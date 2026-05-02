Ci sono dolori talmente laceranti che le parole non bastano per esternarli. La perdita di un uomo buono e lavoratore come Andrea “Cirillo” Lai, meccanico quartese scomparso ieri sera in un drammatico incidente alla rotonda di Serdiana, ha sconvolto un’intera comunità. Dai messaggi a lui dedicati in queste ore, si evince ciò che di buono Lai ha fatto per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e che ora si stringono attorno alla famiglia, soprattutto la moglie e la figlia. È proprio la compagna Marianna che ha deciso, nonostante l’immenso dolore, di dedicare al suo Andrea delle toccanti parole che esprimono tutto l’amore durato una vita.

“Non basterebbe una vita x ringraziarti per tutto quello che hai fatto x me”, scrive la moglie. “30anni meravigliosi marito e papà esemplare purtroppo le nostre vite si sono divise ma mai tutto il bene che ci volevamo, sei stato e sarai x sempre una parte della mia vita importante eri il mio pilastro che ora nn ce più il tuo sorriso e la tua allegria mi mancheranno ,i tuoi messaggi,le nostre uscite mi mancherà tutto di te …purtroppo la tua passiamo ti ha portato via da noi troppo presto …ti porterò sempre nel mio cuore cn grandissimo e immenso dolore. Veglia sempre sulla tua adorata bimba che amavi tanto.