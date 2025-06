RINUNCIA DI PROPRIETÀ PER LA DOLCISSIMA KIRA, CHE RIENTRA IN CANILE.

CHI L’ ADOTTA?

Radio zampetta sarda vi presenta una storia che spezza il cuore, quella della dolcissima Kira. Nonostante la sua indole buona, viene lasciata in canile perché chi l’ aveva adottata non se ne può più occupare.

E dopo aver conosciuto il calore di una casa si ritrova a vivere in un box, ma siamo fiduciosi che tra i nostri lettori ci sarà l’ adozione che apre le porte del cuore.

Kira compie 2 anni ad agosto,

è stata presa da una famiglia quando aveva circa 3-4 mesi e

dopo 1 anno e mezzo è stata riportata in canile.

Kira ha un carattere semplice, è molto docile, dolce e fedele.

È abituata con i gatti e con i bambini.

Non è stata riportata in canile per motivi legati a lei, ma semplice perché la persona che l’ha presa non se ne poteva più occupare.

Le sue 3 sorelline sono state adottate e vivono felici, lei è l’unica che è rimasta in canile e cerca una famiglia piena d’amore per la vita.

Nella precedente famiglia aveva un fratellino umano di 3-4 anni con cui era dolcissima e protettiva, e una piccolina appena nata.

Kira è ospite presso la Tana di Bau a Quartu.

Contattate Elena Pisu al

+39 328 366 1490