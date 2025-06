Durante l’evento è stata inaugurata una nicchia votiva, realizzata dai militari del 3° Reggimento Bersaglieri”. La cerimonia si è svolta in occasione del 189° anniversario della costituzione della specialità Bersaglieri, la nicchia inaugurata custodisce al suo interno la Madonna del Buon Cammino, patrona e protettrice dei Bersaglieri.

“Un enorme ringraziamento a tutti coloro che sono stati presenti durante la cerimonia” ha espresso pubblicamente il Comune.

Pistis era rimasto coinvolto il 3 giugno 2024 in un sinistro assieme a un suo collega. Apparteneva al Terzo reggimento bersaglieri della Brigata Sassari. I militari viaggiavano a bordo di un Lince quando il mezzo si è ribaltato sulla Statale 131 all’altezza di Tramatza, al chilometro 102, in direzione Sassari. A perdere la vita è stato il graduato aiutante Stefano Pistis, 45 anni, di Sant’Anna Arresi. Il ferito, anche lui un graduato aiutante, era stato trasportato nell’ospedale “Brotzu” di Cagliari.