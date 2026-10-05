RACCOLTA FONDI PER ROMEO RICOVERATO PER LA SECONDA VOLTA.

Radio Zampetta Sarda lancia un gofund per aiutare Romeo a sostenere le spese veterinarie e per trovare una vera adozione responsabile.

Romeo è un gatto di colonia dal carattere dolcissimo, ha tra i 2 e i 3 anni. Dopo un primo ricovero per gravi problemi alla bocca è stato nuovamente ricoverato d’urgenza al Centro Veterinario Sardo di Cagliari, seguito dal Dott. Gianmarco Piano. Per far fronte alle spese è stata lanciata una raccolta fondi.

Inizialmente il primo ricovero è stato necessario perché il gatto presentava gravi difficoltà ad alimentarsi a causa di numerose ulcere al cavo orale e di una forte gengivite. È stato sottoposto a ricovero, castrazione, check-up completo e terapia specifica per le ulcere. Dagli accertamenti è risultato positivo tramite PCR al Calicivirus, che causa i problemi alla bocca, e positivo alla FIV, negativo alla FeLV.

Le spese per il primo ricovero sono state saldate per un importo pari a 620 euro.

Sabato sera, a un giorno dall’uscita e durante lo stallo, Romeo si è autoinflitto un morso allo scroto nella zona interessata dall’intervento di castrazione, provocandosi un’importante emorragia.

Immediato il nuovo ricovero d’urgenza presso il Centro Veterinario Sardo di Cagliari, sotto le cure del Dott. Gianmarco Piano, dove è stato sottoposto a ecografia, radiografia, sedazioni e accertamenti per chiarire l’origine dell’emorragia. Fortunatamente si è trattato di un trauma autoinflitto legato al fastidio post-operatorio.

Il secondo ricovero però ha generato nuove spese con esami, terapie e degenza che si aggiungono alle precedenti. Proprio per questo Radio Zampetta ha aperto una GoFundMe perché non riesce a fronteggiare quest’ulteriore spesa.

Potete donare attraverso questo link: https://gofund.me/23825eb04

Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito per aiutare Romeo.

Oltre alle cure, Romeo cerca casa perché con una vita riservata, che garantisca ciotole pulite e acqua pulita, può condurre una vita serena e necessariamente deve trovare un’adozione perché in strada andrebbe incontro sempre a continue infezioni.

L’ adozione deve essere responsabile e consapevole, che garantisca vita in sicurezza lontano dai pericoli esterni della casa.

È un gattino dall’indole dolcissima, va d’accordo con i suoi simili e si adatta subito ai nuovi inserimenti. È un gattino che chiede molte coccole, è di un amore disarmante.

Attualmente è ancora ricoverato presso il Centro Veterinario Sardo di Cagliari, ma è possibile conoscerlo.

Per informazioni e adozioni potete scrivere un messaggio WhatsApp al 348 0941632