NEBBIA E CARAMELO IN CERCA DI UN’ ADOZIONE PER LA VITA.

Radio Zampetta Sarda in collaborazione con l’ associazione Coro Meo vi propongono l’adozione di due dolcissimi cuccioli di 2 mesi, Nebbia e Caramelo.

La loro storia inizia in una vigna, in provincia di Cagliari, dove una dolce mammina randagia ha dato alla luce i suoi 9 cuccioli. Piccoli, indifesi, venuti al mondo senza una casa e senza sapere cosa li aspettasse. Le volontarie dell’associazione Coro Meo hanno preso a cuore la loro situazione, facendosi carico di questi piccoli e accompagnandoli nel loro percorso verso una vita migliore.

Piano piano, uno dopo l’altro, hanno trovato la loro famiglia.

Oggi, però, ci sono ancora due musetti che aspettano di essere scelti.

Nebbia e Caramelo, hanno 2 mesi e saranno, da adulti, una futura taglia medio-grande.

Cercano persone dinamiche, presenti e desiderose di condividere con loro la quotidianità, di accompagnarli nella scoperta del mondo, fargli vivere tante esperienze. Una famiglia che abbia voglia di dedicare loro tempo, attenzioni, pazienza e amore, accompagnandoli nella crescita e insegnando loro, giorno dopo giorno, tutto ciò che c’è da imparare per diventare due splendidi cani equilibrati e felici.

Si trovano a Cagliari.

Per una buona adozione, possono viaggiare per il Nord.

Per info contattare via whatsapp

al 393 908 4889