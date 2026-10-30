RADIO ZAMPETTA SARDA, SMARRITA CAROLINA DA VIA MAZZINI A QUARTU SANT’ELENA.

Segue l’ appello accorato di Silvia,

per ritrovare la sua amata Carolina.

– Cerco la mia gatta di nome Carolina, scomparsa tra la notte del 5 ottobre e le prime ore del 6 ottobre.

Zona via Fiume, precisamente all’angolo tra via Mazzini e via Salandra, Quartu Sant’Elena.

Carolina ha cinque anni ed è sterilizzata. Ha gli occhi celesti, il pelo grigio chiaro/bianco ed è di taglia piccola/media.Il suo nasino tende al rosa/marroncino.

Un suo segno particolare è una sorta di nodino nella coda percepibile al tatto

Ogni segnalazione e condivisione è utile. Se doveste avvistarla, vi chiedo gentilmente di inviarmi, se possibile, anche una foto o un video, così da poter verificare che si tratti proprio di Carolina al numero 3516089424

Aiutatemi a riportare la mia Carolina a casa. — a Quartu Sant’Elena.-