RECUPERATO IN FIN DI VITA, APERTA RACCOLTA FONDI PER SALVARE SILVESTRINO.

Radio Zampetta Sarda apre una raccolta fondi protetta attraverso un gofund, per salvare la vita a un piccolo gattino di 5 mesi recuperato in fin di vita da una volontaria di Guasila.

Per un aiuto clicca nel seguente lìnk

https://gofund.me/380eb569f

Silvestrino è stato recuperato venerdì mattina a Guasila, da una volontaria del posto.

Era appoggiato alla ruota di una macchina, immobile e magrissimo. Aveva smesso di lottare.

La volontaria Manuela non è passata oltre, lo ha raccolto.

Radio Zampetta Sarda, è intervenuta per affrontare le spese veterinarie attraverso una raccolta fondi GoFundMe, trasparente e protetta.

Lo abbiamo chiamato Silvestrino, ma in realtà non si sa il sesso. È talmente magro, pelo e ossa, che non si vede niente.

Domenica è stato ricoverato presso la clinica Karel ed è stato sottoposto ad un check-up completo, tanti tanti esami, compresa la visita neurologica dai vet de La Fenice.

Il referto del consulto parla di possibile otite che ha interessato il sistema nervoso centrale, o FIP secca, o toxoplasmosi.

Silvestrino è ricoverato sotto fluidi, e ha iniziato la terapia per tutte e tre le ipotesi, perché si stava aggravando sempre di più, non si regge in piedi.

Adesso noi speriamo nel miracolo. Ce la stiamo mettendo tutta, ma i costi sono molto elevati la sola degenza giornaliera è alta, più i farmaci GS, più le terapie, più tutti gli esami di controllo che si stanno facendo.

Questo appello è rivolto a tutti: fatelo girare, fate conoscere la storia di Silvestrino, perché abbiamo veramente bisogno di tanti tanti aiuti.

Un ringraziamento dalla redazione di Radio Zampetta Sarda a tutte le persone che ad oggi ci stanno aiutando.

Per la massima trasparenza negli aggiornamenti del gofund e nella pagina di Radio Zampetta Sarda vengono pubblicate tutte le ricevute di pagamento.

Potete seguire tutti gli aggiornamenti sia nel link dove potete fare una donazione:

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