PRISCILLA 2 MESI E MEZZO, SOLA AL MONDO, CERCA L’ AMORE DI UNA FAMIGLIA.

Radio Zampetta Sarda vi propone l’ adozione del cuore di questa meraviglia, trascorre le giornate abbracciata alla pallina in cerca di consolazione.

Chi l’ adotta?Nonostante non abbia più le coccole della mamma, continua ad avere un carattere dolcissimo e molto buono.

Ha 2 occhietti che esprimono amore, venite a conoscerla senza impegno, al momento è ospite presso il Centro Veterinario Sardo di Cagliari, ma a breve dovrà lasciare libera la gabbia degenza e che fine farà?

Chi ce l’ ha affidata la riporterà in strada dove è stata aggredita riportando una ferita che grazie al cielo è guarita quasi del tutto.

Vi preghiamo aiutateci a trovare una casetta a Cagliari e hinterland, vita in appartamento..

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