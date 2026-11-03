DA OGGI HO UN NOME, MA NON UNA CASA.

CHI MI ADOTTA?

Radio Zampetta Sarda vi presenta la storia della piccola Priscilla, in cerca di una famiglia per la vita.

Mi chiamo Priscilla, ho solo 2 mesi e mezzo e fino a 4 giorni fa non sapevo cosa fosse una carezza, un cuscinetto, una copertina calda.

Sono stata trovata in strada con un brutto trauma sul dorso. Non sappiamo se sia stato il morso di un gatto o un graffio, fa male solo a pensarci.

Ora sono ricoverata al Centro Veterinario Sardo di Cagliari, sono al quarto giorno di antibiotico e medicazione, e sapete una cosa? Sto migliorando tantissimo. Mangio, faccio le fusa, voglio vivere.

Tra pochissimi giorni sarò dimissibile. E qui ho paura. Perché io in strada non ci posso tornare. Non ce la farei.

Ieri è successo qualcosa di magico. Mi hanno portato il mio primo cuscinetto con la copertina rosa. Non avevo mai visto una cosa così morbida. Mi ci sono buttata sopra, mi sono coricata, mi sono rilassata e… ho iniziato a succhiarla, come fanno i neonati.

Per la prima volta ho sentito il tepore, la morbidezza, mi sono sentita al sicuro. Ero felicissima.

Sono di una dolcezza disarmante.

Ma ho una particolarità: ho il nasino tutto rosa e le punte delle orecchiette bianche. Sono bellissima, ma sono delicata. Sono esposta ai tumori squamocellulari solo se sto al sole. Per questo cerco adozione solo in appartamento, protetta, amata.

Non chiedo molto. Solo un angolino caldo, quella copertina rosa e una famiglia che non mi

abbandoni più.

Priscilla, cerca adozione a Cagliari e hinterland.

Contatta la redazione di Radio Zampetta Sarda: 348 094 1632 preferibilmente con un primo messaggio whatsapp di presentazione.

VI PREGO, CONDIVIDETE. Mancano pochi giorni alla dimissione.