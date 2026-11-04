RADIO ZAMPETTA SARDA, LA TRISTE STORIA DI REGINA IN CERCA DI UNA VERA ADOZIONE PER LA VITA.
Regina è una dolcissima gattina di 6 anni, sanissima, vaccinata e testata FIV/FeLV negativa che cerca urgentemente una nuova famiglia.
La sua proprietaria deve trasferirsi all’estero per motivi di lavoro e purtroppo non potrà portarla con sé.
Regina merita una nuova casa e una famiglia che possa amarla per sempre!
Si trova a Quartu Sant’Elena., adozione responsabile che garantisca vita in sicurezza e non a zonzo per la strada.
Per informazioni contattare Roberta: 339 533 3139
Condividete! Insieme possiamo regalare a Regina una nuova possibilità di essere felice!