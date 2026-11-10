Una vittoria che vale molto più dei tre punti. È questo il sentimento emerso nell’ultima puntata di A bocce ferme dopo il Cagliari, l’appuntamento radiofonico che dà voce ai tifosi rossoblù e permette di analizzare, senza filtri, quanto accade in campo.

La trasmissione, condotta dal direttore Jacopo Norfo, con il commento di Giuseppe Tamponi e le immancabili pagelle del piccione Spillonco, ha acceso il dibattito dopo il successo del Cagliari contro il Frosinone, arrivato in una giornata particolarmente significativa, quella del compleanno di Gigi Riva.

Ad aprire l’analisi è stato il commento sulla prestazione della squadra di Fabio Pisacane. Un Cagliari capace di affrontare la gara con grinta, concentrazione e determinazione, pur lasciando agli avversari una maggiore gestione del pallone. I rossoblù hanno scelto di attendere e ripartire, trovando il gol decisivo con uno splendido eurogol di Adopo. Fondamentale anche il contributo di Caprile, protagonista di interventi determinanti per conservare il vantaggio.

Tifosi protagonisti: tre punti fondamentali, ma si guarda anche al futuro

Il primo intervento è stato quello di Antonello Sanna, che ha accolto con grande soddisfazione il risultato, definendo la vittoria fondamentale anche in vista della sosta, che potrà consentire il recupero di alcuni giocatori infortunati. Non sono mancate, tuttavia, le domande sulle sostituzioni, in particolare quella di Maldini, e sulla mancata conferma di Belotti.

Sulla stessa lunghezza d’onda Ruggero Ruggeri, che ha apprezzato soprattutto la capacità della squadra di lottare su ogni pallone e di soffrire nei momenti difficili. Per il tifoso rossoblù, questo deve diventare il vero marchio di fabbrica del Cagliari: determinazione, spirito di sacrificio e voglia di conquistare la salvezza.

Anche Claudio Grosso ha promosso il lavoro di Pisacane, sottolineando la buona lettura tattica della partita e l’efficacia dei cambi. Un successo importante contro un Frosinone considerato avversario particolarmente ostico.

Non sono mancate, però, voci più critiche. Gianni da Firenze, pur dichiarandosi contento per i tre punti, ha evidenziato come il Cagliari abbia sofferto il gioco degli avversari, ribadendo alcune perplessità sulla qualità della manovra.

Grandu convince, Maldini divide

Tra i temi più discussi della puntata c’è stato il rendimento dei singoli. Grandu ha raccolto diversi apprezzamenti per la combattività e la determinazione dimostrate in campo. Anche Carla Madeddu ha sottolineato la sua prestazione positiva, evidenziando la maggiore precisione nei passaggi mostrata dalla squadra rispetto ad altre occasioni.

Qualche perplessità, invece, è emersa sulla prestazione di Deiola e sulle difficoltà attraversate da Romano, con l’auspicio che quest’ultimo possa ritrovare presto serenità e rendimento.

Il nome che ha diviso maggiormente i tifosi è stato quello di Maldini. Per alcuni avrebbe dovuto restare in campo più a lungo, considerando la sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Una sostituzione che ha lasciato più di un interrogativo.

Una vittoria che restituisce serenità

Nel corso della trasmissione è intervenuto anche Gianni Rombi, che ha letto il successo come una sorta di riscatto dopo i punti lasciati per strada nelle precedenti gare contro Lazio e Roma. Il tifoso ha apprezzato il coraggio di Pisacane nelle scelte e soprattutto la ritrovata voglia di combattere della squadra.

A chiudere il giro degli interventi è stato Marco Cocco, collegato da Parigi, che ha espresso soddisfazione per il risultato e per la prestazione di alcuni giovani, soffermandosi in particolare su Kofler e Grandu. Anche per lui, Maldini avrebbe meritato più spazio.

A bocce ferme, vince soprattutto la passione rossoblù

La puntata si è conclusa con un sentimento condiviso: i tre punti conquistati contro il Frosinone rappresentano una boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente rossoblù. La strada resta impegnativa, ma la squadra ha dimostrato di poter affrontare le difficoltà con carattere e spirito di gruppo.

Ancora una volta A bocce ferme dopo il Cagliari si è confermata una finestra aperta sulla passione rossoblù, dando spazio a tifosi vicini e lontani, dalla Sardegna fino a Parigi.

Perché il Cagliari non è soltanto una squadra: è un sentimento che unisce generazioni e territori. E quando finisce la partita, comincia il momento più bello per chi ama questi colori: parlarne, discutere e continuare a tifare.