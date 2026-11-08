Dopo l’analisi della partita effettuata dal direttore Jacopo Norfo, segue il commento di Giuseppe Tamponi che parla di “un Cagliari che ha affrontato la gara con l’approccio giusto, mettendo sul campo grinta, concentrazione e determinazione, per affrontare un avversario arrivato in Sardegna con l’intenzione di fare punti; una gara che ha visto gli ospiti tenere maggiormente il pallino del gioco di contro ai rossoblù che, invece, hanno preferito aspettare gli avversari, per poi ripartire in contropiede; bravi a colpire grazie ad uno splendido eurogol di Adopo ed a mantenere il vantaggio, grazie anche alle strepitose parate di ‘San Caprile’ “.

Interviene per primo in diretta Antonello Sanna, che parla di “vittoria meritata, tre punti fondamentali, una sosta propizia che consentirà di recuperare gli infortunati”. Prosegue, poi, affermando “perchè Pisacane toglie Maldini al 60° minuto? E’ uno dei pochi calciatori che salta l’uomo, deve stare sempre in campo; perché Belotti non è stato confermato ?”. Ha elogiato, inoltre, Grandu “che è stato molto combattivo e determinato”.

E’ la volta, poi, di Ruggero Ruggieri, che esprime la sua soddisfazione “partita che è piaciuta a tutti, il Cagliari ha lottato su tutti i palloni, ha saputo soffrire, deve avere come imprinting la voglia di lottare e di salvarsi, la voglia di sovvertire l’onda negativa”; prosegue poi con la sua analisi: “il Frosinone è una bella squadra, in undici partite non ha mai smesso di correre, come è possibile che Maldini regga solo sessanta minuti? Nel primo tempo il giocatore è stato impalpabile, per poi accelerare improvvisamente, va a corrente alternata fino ad esaurire le energie”; “Pisacane deve lanciare i giovani, bella prestazione di Grandu, il Cagliari deve essere questo”.

Successivamente, interviene in diretta Claudio Grosso: “Pisacane mi ha stupito, ha letto bene la gara, ha fatto i cambi giusti nel momento giusto, hanno fermato il Frosinone che ha sempre fatto sfracelli dappertutto, una squadra ostica, ora arriviamo alla sosta con un po’ più di serenità”.

Interviene in diretta, poi, Gianni da Firenze: “io sono contento, il Cagliari corre, si impegna, però abbiamo subito il Frosinone, che ha dominato e il Cagliari ha sofferto; abbiamo fatto un bel regalo a Gigi Riva, a me il Cagliari pero non piace come gioca”.

Arriva poi l’intervento di Carla Madeddu: “Oggi il Cagliari mi è piaciuto, mi ha dato una buona impressione, mi è piaciuto tanto Grandu, che sì è impegnato tanto ed ha marcato bene il suo avversario di competenza”; “oggi i rossoblu, a differenza di altre volte, hanno fatto passaggi più precisi, Deiola mi piace, però contro il Frosinone non era in gran forma, molti errori tecnici”; “Romano, dopo le critiche in nazionale, si è un po’ abbattuto, spero che abbia modo di riprendersi presto”.

Si prosegue la diretta con Gianni Rombi: “prestazione che non tutti i tifosi si sarebbero aspettati, la voglia e la grinta ci sono state, anche se avessimo pareggiato sarei stato contento;

i rossoblu avrebbero meritato il pareggio con la Lazio e probabilmente anche con la Roma, c’è stata una compensazione, abbiamo recuperato con il Frosinone i punti persi nelle due sconfitte con le squadre romane; il campionato è aperto, ma ci siamo messi in una condizione di tranquillità. Di tutte le partite disputate finora, condanno quella con il Bologna, dove il Cagliari non è sceso in campo”; “mi fa piacere che Pisacane abbia avuto il coraggio di fare delle scelte coraggiose, ora la sosta arriva nel momento opportuno”.

Chiude gli interventi dei tifosi in diretta Marco Cocco, da Parigi: “partita importantissima, io sono contento lo stesso, anche se si è parlato di un gioco non bello; il Cagliari ha anche avuto l’occasione per raddoppiare con Mendy, mi è piaciuto Kofler, adesso chi lo toglie da titolare? Mi è piaciuto anche Grandu”. Conclude, affermando: “Non avrei tolto Maldini dal campo, fa salire la squadra, è lui il cannoniere del Cagliari”.

Ancora una volta “A bocce ferme dopo il Cagliari Live” ha dato la possibilità a tutti di intervenire in trasmissione ed esprimere il proprio parere senza censure ed in modo assolutamente libero, confermandosi come un punto di riferimento per tutti i tifosi rossoblù.