A Macomer cresce la preoccupazione tra i cittadini rimasti senza medico di medicina generale. Una situazione che costringe le famiglie a rivolgersi agli Ascot, gli ambulatori straordinari di comunità territoriale, ma che, secondo quanto segnalato da una residente, non garantirebbe risposte sufficienti alle esigenze quotidiane della popolazione.

A raccontare le difficoltà è Sabrina, che ha scritto alla redazione di Casteddu Online per portare all’attenzione il problema vissuto da tante famiglie del territorio.

«Qui siamo rimasti senza medico di base e dobbiamo andare all’Ascot. Ma lì non abbiamo un medico fisso e ogni volta facciamo la fila per ore, anche con i bambini malati», riferisce la donna.

Una difficoltà che, secondo la residente, pesa soprattutto sulle famiglie con figli e su chi ha necessità di assistenza medica. Gli ambulatori straordinari rappresentano un punto di riferimento per chi è rimasto senza medico, ma non possono sostituire, nella percezione dei cittadini, il rapporto continuativo con un professionista che conosca la storia clinica dei propri assistiti.

Da qui la richiesta di un intervento per ripristinare un servizio di medicina generale stabile. «Non vogliamo stare solo con l’Ascot, vogliamo un medico di base vero», è l’appello di Sabrina.

Una segnalazione che riporta al centro il problema della carenza di medici di famiglia nei centri della Sardegna e le difficoltà che questa situazione comporta per i cittadini, costretti a fare i conti con attese e disagi anche quando hanno bisogno di una semplice visita.