Sospese dall’11 al 17 novembre 2026 le attività didattiche nella sede di via Liguria del “Pacinotti”
Per consentire l’esecuzione di un intervento di derattizzazione da parte degli operatori incaricati, è stata disposta la chiusura temporanea, dall’11 al 17 novembre 2026, della sede di via Liguria del Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti”.
Il provvedimento, considerato che la derattizzazione non consente lo svolgimento delle attività didattiche e amministrative all’interno della scuola, è stato adottato con ordinanza n.116 firmata oggi, martedì 10 novembre 2026, dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda.
Prima della riapertura della struttura, dovranno essere effettuate l’aerazione e la pulizia dei locali disinfestati.