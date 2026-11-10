Assemini, ennesima perdita idrica in città e mentre l’Isola fa i conti con la siccità, il bene primario finisce in strada. In via Roma sgorga uno zampillo che spruzza incessantemente, l’amara ironia dei cittadini: “Finalmente abbiamo una fontana”.

Un guasto riparato da poco ma che non ha retto alla pressione dell’acqua ed è così che oggi è riesploso, facendo fuoriuscire dalla condotta ciò che dal cielo scarseggia: le piogge, infatti, sono ancora un miraggio. Siamo a novembre e non piove e le riserve iniziano a scarseggiare.

I bacini, dopo la lunga estate torrida, si sono dimezzati e se Madre Natura non dovesse intervenire, le conseguenze potrebbero essere preoccupanti.

Intanto le perdite dai tubi non si contano più: le condotte somigliano a una groviera e a poco servono gli appelli da parte delle amministrazioni comunali per un intervento deciso e risolutivo per evitare disagi.

Una situazione che si ripete in molti territori, da Capoterra a Cagliari passando per il Campidano le segnalazioni dei cittadini sono all’ordine del giorno.

La speranza, come sempre, è che il guasto possa essere riparato al più presto, per evitare un ulteriore spreco di acqua potabile.