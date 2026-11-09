La camera ardente dalle 17 alle 22 di oggi al Palazzetto dello sport di via Rockfeller, domani alle 16 i funerali nella Basilica di Bonaria. La Sardegna si prepara a salutare il campione di Basket e presidente regionale della Federazione italiana pallacanestro Tore Serra, morto ieri sera alle 20.40 a 71 anni al Brotzu di Cagliari dopo un intervento chirurgico per aneurisma addominale.

Tore Serra si era sentito male venerdì mattina. Portato d’urgenza al Brotzu era stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico durato quasi otto ore. Ieri sera il decesso, che ha lasciato nello sconforto tutta la sua comunità, la società sportiva di Su Planu che aveva fondato e le migliaia di ragazzi che aveva accolto nel suo campo.

Originario di Orosei, ha dedicato la sua vita alla pallacanestro: esordì in Serie A a soli 15 anni, fu protagonista con il Brill Cagliari, contribuendo alla storica qualificazione alla Poule Scudetto del 1977. Vestì la maglia della Nazionale, conquistando il bronzo agli Europei juniores del 1974 e l’argento ai Mondiali militari del 1979. Nel 1988 fondò il Basket Su Planu, dedicandosi soprattutto alla crescita dei giovani.

Nel 2021 diventò presidente della Federbasket Sardegna, riconfermato a larghissima maggioranza nel 2024.

Insegnante di educazione fisica e vicepreside all’istituto comprensivo di Su Planu, lascia un segno profondo e indelebile come giocatore, allenatore, dirigente e soprattutto come guida sportiva e riferimento morale per un’intera comunità.

La Federbasket sarda ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi dell’Isola in occasione delle gare settimanali per onorarne la memoria.