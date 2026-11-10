Ancora un animale che attraversa la ss 195: toro investito da una vettura, l’animale è morto. A bordo della macchina, che non è riuscita ad evitare l’impatto, c’era una coppia di Pula che è stata soccorsa dal personale del 118.

È accaduto ieri lungo la due corsie all’altezza di Villa San Pietro, l’animale si trovava in mezzo alla carreggiata ed è stato travolto dal mezzo in corsa.

La vettura, a causa dell’impatto, ha riportato molti danni nella parte anteriore.

Si riaccende così l’attenzione sul pericolo degli animali selvatici presenti nel territorio e che, spesso, finiscono falciati dalle macchine. Cervi, cinghiali e bovini scendono a valle in cerca di cibo, finendo nella traiettoria dei mezzi che sfrecciano lungo la Sulcitana.

Potrebbe trattarsi di uno dei tori parte della mandria che vaga allo stato brado tra Is Molas e Villa San Pietro; nel 2017 si ricorda un brutto incidente che aveva coinvolto una bimba di 7 anni, che era stata travolta improvvisamente dell’animale.