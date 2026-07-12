I carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu, con il supporto del personale della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato un 20enne del Cagliaritano per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, impegnati in un mirato servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo nei pressi di un frequentato locale del litorale intento a parlare e consegnare qualcosa presa dalle tasche dei pantaloni ad un altro ragazzo che poi si è immediatamente dileguato tra la folla.

Il tempestivo intervento degli operanti, alcuni anche in abiti civili, ha permesso invece di fermare il giovane, il quale, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 1 gr. di hashish, 2 dosi di cocaina unitamente alla somma contante di oltre 100 euro.

I forti sospetti emersi durante il controllo hanno spinto i Carabinieri a estendere le verifiche al domicilio del giovane. L’ispezione nell’appartamento ha consentito di trovare oltre 80 gr. di hashish, la somma di 900 euro verosimile provento dell’attività di spaccio, un bilancino e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.