Operava al Brotzu, urologa stimata, era sempre vicina ai suoi pazienti che seguiva con premura e dedizione. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme tra chi le ha voluto bene, compresi i suoi colleghi che oggi piangono per lei. “Grazie Daniela, stimata collega, preziosa amica. Grazie per tutti gli anni di lavoro trascorsi insieme, tanti momenti felici, unici e indimenticabili e tanti difficili superati sempre con coraggio, determinazione e professionalità.

Ti voglio ricordare così, con il tuo dolce sorriso” scrive sui social una sua collega.

Il reparto non sarà più lo stesso, mancherà quella donna che viveva per salvare la vita degli altri.