Ennesimo rogo nel territorio sardo, dopo una giornata in cui gli incendi hanno distrutto decine di ettari di vegetazione e messo in pericolo persone, animali e aziende, anche durante le ore notturne i roghi sono drammaticamente proseguiti.

Situazione difficile a Maracalagonis, Sul posto anche la sindaca Francesca Fadda, “sono stata informata da cittadini di via San Basilio e recata sul posto ho constatato la disperazione. Le fiamme stanno mettendo a dura prova il nostro territorio”

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai Barracelli, alle Forze dell’Ordine, ai volontari e a tutti coloro che, senza sosta, stanno operando per contenere l’incendio e mettere in sicurezza persone e beni” ha spiegato Fadda.

“Rivolgo un appello a tutta la cittadinanza: seguite esclusivamente le indicazioni delle autorità, evitate di raggiungere le aree interessate dall’incendio e lasciate libere le strade per consentire i soccorsi. Ogni comportamento responsabile può fare la differenza.

L’Amministrazione Comunale è costantemente presente, segue l’evolversi della situazione e continuerà a tenere informata la popolazione con aggiornamenti ufficiali”.