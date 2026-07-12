Ieri la notizia della sua scomparsa è piombata in paese come un fulmine a ciel sereno: “Non sono solita usare i social per esprimere sentimenti che appartengono al dolore, perché credo che ci siano momenti in cui il silenzio parli più di tante parole.

Ma oggi Decimomannu è sgomenta. La notizia dell’improvvisa scomparsa di Donato ha lasciato tutti attoniti.

Di lui conserverò il ricordo di una persona per bene, di un lavoratore serio e instancabile, della sua simpatia discreta, della sua disponibilità e del profondo legame con la nostra comunità.

Il mio pensiero va a sua moglie, ai suoi figli, alla sua numerosa famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

A loro rivolgo il mio abbraccio più sincero, con l’augurio che l’affetto di un’intera comunità possa essere, almeno in parte, di conforto in un dolore così grande”.