Accelerata improvvisa per il mercato in entrata del Cagliari, vicinissimo l’arrivo del centrocampista viola Jacopo Fazzini, lunedi’sono previste le visite mediche di rito cui dovrebbe seguire la firma del contratto.

Il calciatore era ad un passo dal trasferimento al Parma che sembrava praticamente fatto,ma la situazione e’ radicalmente cambiata grazie anche al buon rapporto pregresso dello stesso giocatore con il direttore sportivo Pietro Accardi ai tempi dell’ Empoli.

La società rossoblù ha trovato l’accordo con la Fiorentina ,che inizialmente era contraria ad un prestito secco, sulla base di un prestito oneroso tra i settecentocinquanta e gli ottocento mila euro con diritto di riscatto fissato intorno agli otto milioni di euro.

Dopo la partenza di Gianluca Gaetano il Cagliari si è mosso repentinamente per assicurarsi un centrocampista giovane con già all’attivo una discreta esperienza nella massima serie, per cercare di ricostruire un reparto centrale che nella scorsa stagione aveva mostrato lacune evidenti e che per la prossima stagione era sostanzialmente quasi tutto da inventare.

In conclusione anche la trattativa per l’arrivo di Harry Winks dal Leicester, l’esperto centrocampista con un passato anche in serie A nella stagione 2022/2023 con la Sampdoria, potrebbe rilanciarsi al Cagliari dopo 128 presenze nella Premier League e la recente esperienza negativa con il Leicester culminata con una doppia retrocessione.