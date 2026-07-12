Il forte vetro di scirocco non ha risparmiato nemmeno quel piccolo angolo di paradiso tanto amato dai cagliaritani che custodiscono ricordi, profumi e sapori tipici del mare legato alle attività di pesca. E dispiace che, in piena estate, la mareggiata abbia preso la spiaggia e i sacrifici di chi lavora sodo ogni giorno per mantenere intatta la tradizione dove il tempo sembra essersi fermato.

Tanta la solidarietà verso Andrea, il titolare, che, attraverso i social esprime il rammarico ma anche la volontà di andare avanti senza arrendersi innanzi alle difficoltà: “La vera vittoria è non lasciare che il dolore ci tolga la nostra luce”.