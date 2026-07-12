È il consigliere comunale Alessio Casanova a raccontare l’accaduto e a lanciare un appello: “A te che questa sera eri alla guida di una 𝗩𝗼𝗹𝗸𝘀𝘄𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗚𝗼𝗹𝗳 𝗴𝗿𝗶𝗴𝗶𝗮, uomo calvo con una canotta bianca: ci hai colpiti in pieno e sei fuggito senza fermarti, senza nemmeno verificare le nostre condizioni” spiega pubblicamente.

“In macchina con me c’erano 𝗺𝗶𝗮 𝗺𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗲 𝗶 𝗺𝗶𝗲𝗶 𝗱𝘂𝗲 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶. Dopo l’impatto erano terrorizzati e io non sapevo se loro o mia moglie si fossero fatti male. Per questo non sono riuscito a seguirti mentre scappavi in direzione di 𝘃𝗶𝗮 𝗕𝘂𝗹𝗴𝗮𝗿𝗶𝗮.

Ringrazio il cielo perché, al momento, nessuno lamenta dolori, ma siamo tutti profondamente scossi per quanto accaduto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟮:𝟭𝟭, nella rotonda tra 𝘃𝗶𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗗𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮 𝗲 𝘃𝗶𝗮 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮.

Logicamente sono già andato dai 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗯𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶 per segnalare quanto accaduto. Successivamente ci hanno ricontattato, informandoci che la stessa persona avrebbe provocato un altro incidente, fuggendo anche in quel caso. Le forze dell’ordine sono già sulle sue tracce.

Purtroppo non siamo riusciti a prendere la targa, ma nella zona sono presenti delle telecamere, comprese quelle della palazzina in costruzione di fronte all’incrocio”.

Casanova chiede aiuto ai cittadini: “Chiunque abbia visto qualcosa, disponga di immagini o abbia notato una Golf grigia danneggiata nella zona fuggire via a tutta velocità, intorno alle 22:11, mi contatti immediatamente oppure si rivolga ai Carabinieri.

Vi chiedo con tutto il cuore di condividere il più possibile e di aiutarmi a trovare questa persona.

𝗙𝘂𝗴𝗴𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗮𝘃𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗶𝘁𝗼 𝘂𝗻’𝗮𝘂𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗲 𝗱𝘂𝗲 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝗮 𝗯𝗼𝗿𝗱𝗼, senza preoccuparsi delle loro condizioni, è un gesto gravissimo.

È 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼: 𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮𝗶 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝗱𝗼𝘃𝗿𝗮𝗶 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗹𝗲 𝘁𝘂𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à”.