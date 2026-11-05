Ennesimo incidente e serata da dimenticare nell’hinterland cagliaritano. Nel momento in cui un pedone veniva travolto da un’auto in via Italia a Pirri, un ’altra persona è stata investita anche a Quartu. L’uomo, un runner di 50 anni, secondo quanto emerso, stava attraversando in viale Colombo di fronte al Wine Bar quando è stato investito da una vettura. Sul posto il personale del 118 che ha trasferito l’uomo in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica del sinistro.