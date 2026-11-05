Dalle prime luci dell’alba i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in località Flumentepido, frazione del Comune di Carbonia, per l’incendio di un fienile.
Sono impegnati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Carbonia e un’autobotte di supporto della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Cagliari.
I Vigili del Fuoco stanno operando per contenere e spegnere l’incendio all’interno di una struttura adibita allo stoccaggio di fieno.
Intervento ancora in corso in queste ore.
Non si registrano persone coinvolte.