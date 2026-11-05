A Porto Columbu, nel territorio comunale di Sarroch, arriva un primo aggiornamento positivo sulla vicenda della carta di credito che, secondo quanto raccontato da un residente, non era riuscita a raggiungere il destinatario dopo due tentativi di spedizione.

Dopo la segnalazione pubblicata ieri su Casteddu Online, il cittadino ha infatti comunicato alla redazione di aver ricevuto oggi la carta bancaria, che era stata rispedita al mittente in entrambe le precedenti occasioni senza che, stando alla sua ricostruzione, fosse stato effettuato un effettivo tentativo di consegna.

«Volevo ringraziarvi per l’articolo di ieri relativo alla mia segnalazione sul disservizio postale a Porto Columbu, in quanto oggi magicamente è arrivata la famosa carta di credito», scrive il residente, che ha voluto aggiornare la redazione sull’evoluzione della vicenda.

La questione non è ancora completamente risolta. Per poter utilizzare la carta resta infatti da ricevere il relativo pin, che la banca ha comunicato verrà spedito entro 7-10 giorni lavorativi. Nel frattempo, il cittadino può finalmente contare sulla disponibilità della nuova carta, dopo i disagi e le difficoltà raccontati nella precedente segnalazione.

«Le acque si sono smosse e il problema è stato attenzionato», aggiunge, ringraziando per lo spazio dedicato alla sua denuncia.

Un aggiornamento che rappresenta un primo passo positivo per il residente. Resta da capire se quanto accaduto abbia riguardato esclusivamente il suo caso o se possano esserci ulteriori criticità nel servizio di recapito a Porto Columbu, dove, secondo quanto riferito nella precedente segnalazione, anche altri residenti avrebbero incontrato difficoltà nella ricezione della corrispondenza.