Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 6 novembre.
Tutta l’isola sarà interessata da un campo di alte pressioni in graduale rimonta che determinerà un generale miglioramento con tempo stabile e prevalentemente poco nuvoloso. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti occidentali e il mare da poco mosso a mosso.
Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:
A Cagliari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso o quasi sereno per tutta la giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 15°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Ovest.
Il mare sarà poco mosso.
A Sassari si prevedono nubi sparse con ampie schiarite. Possibili piogge molto deboli al mattino.
La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 13°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Non si prevede allerta meteo.
A Oristano farà bel tempo con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 14°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Il mare sarà poco mosso.
A Nuoro farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Non si prevede allerta meteo.
È dunque alle porte un venerdì di miglioramento, con venti deboli occidentali e temperature che raggiungeranno massime di 23°C. Nessuna allerta meteo particolare, solo tempo stabile dopo l’instabilità di oggi.
Curiosità del giorno: novembre è il mese delle pabassinas. Si preparano con la sapa, il mosto cotto del vino nuovo, e la glassa bianca serviva un tempo a conservarle per la festa di Ognissanti.
Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!
A cura di Claudia Saba