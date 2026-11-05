Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 6 novembre.

Tutta l’isola sarà interessata da un campo di alte pressioni in graduale rimonta che determinerà un generale miglioramento con tempo stabile e prevalentemente poco nuvoloso. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti occidentali e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso o quasi sereno per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari si prevedono nubi sparse con ampie schiarite. Possibili piogge molto deboli al mattino.

La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 13°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Non si prevede allerta meteo.

A Oristano farà bel tempo con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 14°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Non si prevede allerta meteo.

È dunque alle porte un venerdì di miglioramento, con venti deboli occidentali e temperature che raggiungeranno massime di 23°C. Nessuna allerta meteo particolare, solo tempo stabile dopo l’instabilità di oggi.

Curiosità del giorno: novembre è il mese delle pabassinas. Si preparano con la sapa, il mosto cotto del vino nuovo, e la glassa bianca serviva un tempo a conservarle per la festa di Ognissanti.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba