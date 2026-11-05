Dal 6 all’11 novembre le attività didattiche del Liceo Brotzu di Quartu sono state sospese. Il motivo, come accade da diverse settimane in molte scuole dell’hinterland cagliaritano ed era successo proprio al Brotzu qualche settimana fa è sempre lo stesso: intervento di derattizzazione.

La decisione è stata ufficializzata da un’ordinanza del sindaco Graziano Milia dopo l’ispezione da parte della Proservice su commissione della Città Metropolitana.

Come sempre, ci sarà dunque il “divieto perentorio di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata per tutto il periodo del trattamento” e “l’obbligo di mantenere chiusi gli infissi esterni durante il trattamento e per almeno due ore dopo la sua ultimazione, e dell’obbligo di procedere all’aerazione e alla pulizia dei locali prima della riapertura”. La ripresa delle regolari attività didattiche è prevista quindi per il prossimo 12 novembre.