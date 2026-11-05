Nel tardo pomeriggio di ieri, 4 novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 47enne, con l’accusa di furto aggravato.

L’intervento è scattato intorno alle 18:00 presso il punto vendita “Rinascente” di via Roma, a seguito della segnalazione del personale responsabile della sicurezza del negozio che aveva notato l’uomo allontanarsi rapidamente dopo essersi impossessato di vari capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa 700 euro.

I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno intercettato e bloccato l’uomo nelle immediate vicinanze dell’attività commerciale. Sottoposto a perquisizione personale, il 47enne è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, utilizzati poco prima per recidere e rimuovere le placche antitaccheggio applicate ai capi.

L’intera refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla direzione del punto vendita.