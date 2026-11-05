Cagliari, pedone investito in via Italia: è in gravi condizioni, la strada è al buio.

Gravissimo incidente questa sera in via Italia. Pirri, dove una persona è stata investita attorno alle 19. Sul posto due ambulanze e due pattuglie della Polizia Locale. Il pedone è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. L’incidente ripropone la pericolosità di via Italia molto buia e piena di cantieri aperti. Proprio oggi la presidente della Municipalità Maria Laura Manca ha annunciato che ci vorrà almeno un altro anno per terminare l’opera che dovrebbe scongiurare nuove alluvioni. Ma le strade del capoluogo si confermano sempre più pericolose e soprattutto gli incidenti che riguardano i pedoni sono in costante crescita.

Nel frattempo un ’altra persona è stata investita anche a Quartu. L’uomo, un runner di 50 anni, secondo quanto emerso, stava attraversando in viale Colombo di fronte al Wine Bar quando è stato travolto da un’auto. Sul posto il personale del 118 che ha trasferito l’uomo in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica del sinistro.