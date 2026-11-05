Cagliari Calcio, quattro sconfitte consecutive sul campo, ma il Cagliari ora scommette sulla moda: apre una nuova finestra sul mondo del fashion e del lifestyle. Presentate maglie e felpe per ragazzi e ragazze ma i tifosi insorgono: “Quando inizierete ad avere un progetto calcistico?”

Dopo una partenza da leoni in campionato, la dura frenata fa storcere il naso al popolo rossoblù: le sconfitte si susseguono a suon di gol, la porta di Caprile si riempie a ogni partita e i tifosi chiedono più impegno a giocatori e società per far volare la squadra del cuore. Si spera in un cambio di rotta, insomma, in una motivazione incisiva e a un input capace di far conquistare punti in classifica, ma, per il momento, la promozione passa in t shirt a righe e tinta unita.

“Forza Cagliari”, “I love”, “Cagliari” tra i colori rosso, blu, verde e bianco, anche a strisce che richiama un pò la tenuta di Freddy Krueger.

Ironia a parte, che si snocciola a suon di commenti social, l’auspicio è che la squadra, tanto amata da Riva, Zola, Ranieri e company, possa scendere in campo con la giusta grinta e motivazione, quella che fa battere il cuore anche a chi non segue il calcio ma ama la storia di un club capace di rimontare e vincere, anche all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato.