Ha toccato inevitabilmente tutti la tragedia avvenuta in Bosnia lo scorso 29 ottobre, dove 2 militari e 2 volontari italiani sono morti in un incidente in elicottero. Hanno perso la vita i sergenti dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, il tenente del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci. Proprio la 32enne pugliese aveva prestato servizio alla misericordia di Santa Teresa di Gallura e nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate la Sindaca Nadia Matta ha voluto ricordarla.

“Un giorno per ricordare chi ha scelto di servire lo Stato, spesso fino all’estremo sacrificio. Uomini e donne che hanno messo la propria vita a disposizione del Paese e della sicurezza di tutti noi”, scrive la prima cittadina.

“Tra di loro, i quattro militari italiani deceduti recentemente in Bosnia-Erzegovina durante la missione EUFOR Althea: i sergenti dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, il tenente del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci.

Laura Procacci, giovane medico in formazione e sergente della Croce Rossa, aveva un legame speciale e diretto con Santa Teresa: aveva prestato servizio come volontaria presso la Misericordia, mettendo le sue competenze al servizio della nostra comunità. Un percorso che l’aveva portata fino alla missione internazionale, sempre con lo stesso spirito di impegno verso il prossimo e amore per la divisa. Qui ha coltivato amicizie e legami, lasciando un ricordo indelebile di generosità e impegno.

Il sacrificio di Laura e di tutti i militari caduti ci ricorda il valore di chi ogni giorno veste l’uniforme per garantire la nostra libertà e la stabilità internazionale.”