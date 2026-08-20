È stato fermato oggi dai carabinieri David Ventrice, accusato di aver aggredito la compagna colpendola in testa con una spranga e poi con una pistola ad aria compressa a Molini di Triora, in provincia di Imperia.

La donna era riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi nei boschi vicino casa mentre l’uomo si era dato alla fuga subito l’aggressione.

La vittima è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco e dai soccorritori e trasportata all’ospedale Borea di Sanremo. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Il compagno invece è stato rintracciato dai carabinieri ed è attualmente in caserma a Triora in stato di fermo.