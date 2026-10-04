Ancora incendi nell’isola: bruciano Pabillonis, Torre dei Corsari e a Calasetta sono ripartite le fiamme del grosso rogo che ieri ha divorato circa 70 ettari di macchia mediterranea.

La strada di Mercureddu è bloccata all’altezza dello spiazzo belvedere di Maccòri a causa delle fiamme.

Nel Medio Campidano sono in azione due canadair e due elicotteri per fronteggiare il muro di fuoco: il forte vento non semplifica le operazioni di spegnimento e alimenta le alte fiamme che stanno bruciando la fitta vegetazione. I residenti assistono preoccupati all’evolversi della situazione.