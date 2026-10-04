È accaduto ieri sera, un fatto che rimarca la grave situazione denunciata da tempo riguardo il Centro: sovraffollato, scontri continui con i residenti di Monastir e dei comuni limitrofi hanno innescato una violenza che non si attenua.

Il sindacato Anip, come il Comune e i residenti hanno chiesto un intervento più incisivo da parte dello Stato: “Non possiamo essere lasciati da soli a froteggiare questa situazione”.

“Ci sentiamo abbandonati a noi stessi, non si rendono conto che abbiamo bisogno della presenza costante delle istituzioni di competenza per evitare che la situazione degeneri ulteriormente”.