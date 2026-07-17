Nascondeva oltre 3 chili e mezzo di droga tra marijuana, hashish e cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e 4.330 euro in contanti: un 34enne operaio di Flumini di Quartu, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio condotto dai carabinieri della stazione temporanea di Flumini di Quartu. I militari, impegnati in un pattugliamento in una zona periferica del comune, hanno notato un involucro sospetto parzialmente occultato all’interno di un’autovettura nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

Gli accertamenti hanno portato alla perquisizione del veicolo e dell’abitazione, dove sono stati sequestrati circa 2,71 chilogrammi di marijuana suddivisa in diverse buste, oltre 680 grammi di hashish in panetti e circa 111 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Recuperati anche un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Il denaro contante trovato, pari a 4.330 euro, è stato ritenuto possibile provento dell’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, il 34enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Uta, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.