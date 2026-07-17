Tragedia ieri sera al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. Un ragazzino di 15 anni si trovava in vacanza con i genitori e stava giocando al “calciometro”, che serve a misurare la potenza dei tiri. All’improvviso, il 15enne è rimasto folgorato da una fortissima scossa, forse per dell’acqua presente sul terreno. Il giovanissimo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona ma purtroppo è deceduto questa mattina. Un dramma che ha scosso la comunità e sul quale si sta facendo chiarezza. La polizia locale ha posto l’impianto sotto sequestro.

“Siamo rammaricati, esprimiamo cordoglio alla famiglia, sono cose che non devono succedere”, le parole ad Adnkronos del sindaco di Spotorno Mattia Fiorini. “Si tratta di una forma particolare di gioco perché il bersaglio si trova a terra e si colpisce con i piedi anziché con le mani”. “Sicuramente ci sarà stato un problema con l’alimentazione elettrica, ma potrebbe avere influito il temporale di un’ora prima della tragedia”. Il Luna Park “C’è da almeno vent’anni sempre gestito dalle stesse persone”.

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