Da oggi, 16 luglio, è scattato in tutta Italia l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una delle ultime disposizioni che disciplinano la circolazione dei monopattini. La nuova scadenza era stata modificata da una circolare ministeriale che aveva accolto la richiesta del settore assicurativo di completare gli adeguamenti tecnici necessari. L’obbligo della copertura assicurativa si aggiunge agli altri obblighi già previsti, dal casco per tutti i conducenti al contrassegno identificativo e completa il quadro delle regole di circolazione che fissano età minima, limiti di velocità e divieto di trasportare passeggeri. La polizia locale di Cagliari, nell’ultimo anno ha sanzionato più di 250 conducenti che guidavano il monopattino senza casco, ha elevato una cinquantina di sanzioni ai monopattini per le altre condotte vietate.

Nella giornata odierna, la pattuglia dedicata ha effettuato numerosi controlli elevando 9 sanzioni per la mancata copertura assicurativa e 9 sanzioni per la mancanza del contrassegno identificativo, altra novità di recente istituzione.

I controlli della polizia locale continueranno anche nei prossimi giorni per la verifica dell’adeguamento alla nuova normativa