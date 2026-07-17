È morta dopo 48 ore di ricovero al Gaslini di Genova la bimba di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante.

La piccola, secondo quanto ricostruito, era stata risucchiata per i capelli e non era più riuscita a riemergere. A dare l’allarme erano stati i genitori della piccola, aiutati dai bagnini della struttura e poi dal personale del 118 giunto immediatamente sul posto.

Oggi, purtroppo, il drammatico epilogo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri e la Guardia Costiera e l’impianto è stato posto sotto sequestro.