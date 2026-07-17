RINGRAZIAMENTO E TRIGESIMO
Ad un mese dalla scomparsa del caro e indimenticabile
Bruno Demontis
la moglie Mariella, la figlia Chiara, la sorella Renata, il fratello Mario ed i parenti tutti ringraziano quanti con scritti, fiori e la loro presenza hanno preso parte al loro dolore
e invitano a unirsi in preghiera nella Santa Messa di suffragio che verrà celebrata Martedì 21 Luglio alle ore 19.00 nella Parrocchia di San Sebastiano ad Elmas.
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