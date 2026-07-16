Nuovo regolamento TARI e tariffe 2026 a Cagliari, Farris (Civica 2024): “Con il nuovo appalto aumentano i costi, destinati a crescere ancora nel 2027”.

È stata depositata la proposta di deliberazione relativa al nuovo Regolamento TARI e alle tariffe TARI. Tra i primi a intervenire sul provvedimento è il Consigliere comunale di Civica 2024, Giuseppe Farris, che punta l’attenzione sull’incremento del costo complessivo del servizio e sulle ricadute per i contribuenti.

“Riguardo alle spese, la TARI passa da € 54.633.981 (2025) a € 55.353.663 (2026), con un incremento di circa € 720.000”, osserva il Consigliere.

“Risulta confermato quello che dicevo da mesi – sottolinea Farris -, ossia che con il nuovo appalto ci sarebbe stato un aumento del costo, aumento che è destinato a crescere sensibilmente nel 2027 e che è connesso alla modalità scelta per la raccolta dei rifiuti con questo servizio imperniato sui mastelli particolarmente oneroso”.

Il consigliere di Civica 2024 evidenzia inoltre ulteriori aspetti che, a suo giudizio, meritano attenzione: “La proposta presenta criticità che non si limitano a un mero aumento del prelievo, ma investono la struttura stessa del sistema di finanziamento del servizio, un costo largamente superiore ai parametri nazionali, una crescente rigidità regolamentare a scapito dei contribuenti, specifiche disposizioni di dubbia legittimità siccome in contrasto con la norma primaria”.

La proposta di deliberazione approderà ora all’esame del Consiglio comunale, chiamato a discutere e votare sia il nuovo Regolamento TARI sia le tariffe per il 2026. Il confronto politico si preannuncia acceso, con la maggioranza chiamata a difendere le scelte adottate nella riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti e le opposizioni pronte a contestare l’aumento dei costi e le ricadute sui contribuenti.