Senza tregua i disagi per i lavori della metropolitana leggera. Dal 20 luglio al 13 agosto 2026 scatta una nuova modifica alla viabilità cittadina: sarà chiuso al traffico il tratto di viale Diaz, in direzione via Roma, compreso tra piazza Donatori di Sangue e l’incrocio con via Sonnino. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza di viabilità n. 1927/2026 e rientra nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Metropolitana leggera. La chiusura resterà in vigore per tutta la durata prevista dal cantiere.