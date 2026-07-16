Torna nella sua Fonni Bachisio Falconi, ex sindaco e papà dell’attuale sindaca Daniela. Un infarto lo ha portato via a 75 anni mentre si trovava a Barcellona.

Politico e imprenditore Falconi aveva gestito con successo l’hotel Taloro sul lago di Gusana.

Diplomatosi perito chimico all’istituto industriale di Cagliari, ha proseguito gli studi in biologia, poi interrotti per dedicarsi all’attività di albergatore.

A Fonni è stato consigliere comunale e sindaco, si era candidato alle regionali entrando a far parte del consiglio regionale della Sardegna.

Ora può ritornare nella sua terra. Ad annunciarlo è proprio la figlia Daniela: “Ci sarà tempo per ringraziare tutti e per scrivere qualcosa”, le sue parole commosse.

“Domani babbo torna finalmente a casa, il funerale sarà alle 18.00 nella Basilica dei Martiri”