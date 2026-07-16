Ancora una volta la Sardegna fa una bellissima figura all’amato quiz di Canale 5 “La Ruota della Fortuna” condotto da Gerry Scotti.

Questa volta è la bella e sorridente Silvia da Cagliari a portare in alto il nome dell’Isola. Accompagnata dal marito Piervitale, la brava cagliaritana è riuscita a diventare la nuova campionessa arrivando al gioco finale “La ruota delle meraviglie”.

Silvia, colta dalla normale emozione, sbaglia le risposte delle prime due buste ma riesce a rispondere alla terza e più difficile, conquistando 10 mila euro. Questo bel bottino si va a sommare a quello accumulato in puntata dalla meo campionessa che si porta a casa un tesoretto da 35.300 euro.