RINGRAZIAMENTO E TRIGESIMO
Ad un mese dalla scomparsa del caro e indimenticabile
Teodoro Falqui
I familiari tutti ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore e invitano a unirsi in preghiera nella Santa Messa di suffragio che verrà
celebrata Mercoledì 22 Luglio alle ore 18.00 nella Parrocchia SS Vergine degli Angeli in Maracalagonis.
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