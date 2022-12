Pula, 2 incontri con Lorenzo Braina per confrontarsi tra insegnanti, genitori e alunni

Due incontri con Lorenzo Braina per parlare e confrontarsi con insegnanti, genitori e alunni sulle tematiche riguardanti l’educazione e il comportamento più opportuno da adottare per riconoscere e intervenire su disagi, manifestazioni, atteggiamenti e modi di agire dei ragazzi. L’assessorato alle Politiche ha organizzato per la giornata di domani due nuovi appuntamenti con l’apprezzatissimo educatore e divulgatore pedagogico, Lorenzo Braina: il primo appuntamento, dal titolo “Ma chi aiuta l’insegnante?”, è rivolto ai docenti e si svolgerà dalle ore 16:30 alle ore 18:00 presso la Scuola Primaria Sant’Efisio.

Il secondo appuntamento, dal titolo “I figli, la scuola, la vita”, è rivolto ai genitori degli alunni e a tutti i cittadini che desiderano approfondire il tema, si svolgerà dalle ore 18:15 alle ore 19:45, presso il Centro di Aggregazione Sociale in Via Cavagnino (edificio Asilo Comunale).

Adolescenza, ma non solo: possono essere diverse, oramai, le fasi di crescita critiche per le nuove generazioni. Assopiti da internet e social, catturati da comportamenti generalizzati errati che seguono, quasi, non per scelta, ma per entrare nel “gruppo”, per farsi accettare. Non solo: già nella prima fase scolastica, i bambini possono manifestare degli atteggiamenti non conformi al bene sociale, con comportamenti che includono forme di bullismo verso i compagnetti più fragili e “atti di ribellione” verso genitori e insegnanti.