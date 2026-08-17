Cumuli di immondizia abbandonati a bordo strada, protestano i cittadini.

“Questo è lo spettacolo desolante a fine giornata. Centinaia di persone affollano le nostre splendide spiagge e poi questo è il risultato: cumuli di spazzatura abbandonati sul ciglio della strada.

L’inciviltà di chi comporta questo scempio è indiscutibile e inaccettabile. Portarsi via i propri rifiuti dovrebbe essere un dovere civico base per chiunque decida di godersi il nostro mare” spiega S.T.

“Tuttavia, il problema va gestito alla radice: il Comune di Domus de Maria deve intervenire e attrezzarsi. Non si può far finta di non sapere quanti bagnanti e turisti affollino le spiagge di Chia in alta stagione. Servono cassonetti idonei, capienti e un servizio di svuotamento/pulizia adeguato ai flussi estivi.

Senza infrastrutture e senza controlli, la maleducazione dei singoli si trasforma in un danno d’immagine e ambientale per tutti noi”.

Un appello rivolto alle istituzioni: “Speriamo che l’amministrazione comunale intervenga rapidamente ad una soluzione strutturale per evitare che questa “sciagura” si ripeta ogni singolo giorno”.