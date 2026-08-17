Ha sconvolto la comunità di Amendolara la morte della 46enne Ornella Forastefano, massacrata di botte e poi abbandonata davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce nella notte fra sabato e domenica.

Accusato del delitto il compagno della donna, Elvis Metvelaj, fermato dai carabinieri al porto di Bari prima che si imbarcasse per l’Albania.

Barista conosciuta, Ornella lascia due figli adolescenti. Dopo il ritrovamento della donna da parte dello operatori sanitari davanti all’ospedale, gli inquirenti hanno concentrato le indagini proprio sul compagno della donna, resosi irreperibile dopo il delitto. Ma la sparizione del 42enne, noto alle forze dell’ordine, è durata solo poche ore.

I carabinieri stanno ricostruendo con attenzione le ultime ore di Ornella, dove è stata uccisa e perché.